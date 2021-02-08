Son Dakika: Hüner Coşkuner son yolculuğuna uğurlandı! Hüner Coşkuner kimdir?

Klasik Türk müziği sanatçımız Hüner Coşkuner, bir süredir mücadele ettiği multiple miyelom (kemik iliği kanseri) hastalığına yenik düşmüş vefatıyla sevenlerini yasa boğmuştu. Tedavi gördüğü hastanede 4 Şubat Perşembe günü hayatını kaybeden sanatçı Hüner Coşkuner, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Hüner Coşkuner son yolculuğuna uğurlandı! Hüner Coşkuner kimdir? İşte detaylar haberimizde...

HÜNER COŞKUNER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI!

Klasik Türk müziği sanatçımız Hüner Coşkuner, bir süredir mücadele ettiği multiple miyelom (kemik iliği kanseri) hastalığına yenik düşmüş vefatıyla sevenlerini yasa boğmuştu. Tedavi gördüğü hastanede 4 Şubat Perşembe günü hayatını kaybeden sanatçı Hüner Coşkuner, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Kemik iliği kanseri tedavisi gördüğü hastanede 58 yaşında hayatını kaybeden Türk sanat müziği sanatçısı, şarkı sözü yazarı Hüner Coşkuner son yolculuğuna uğurlandı.

Sanatçı Coşkuner için öğle vakti Şakirin Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Camiye, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Nalan Altınörs, Safiye Soyman, Gül Erda'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi geldi.

Kemik iliği kanseri nedeniyle 57 yaşında vefat eden Türk Sanat Müziği Sanatçısı Hüner Coşkuner'in cenazesi Şakirin Cami'inde kılınan namaz sonrası, Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedildi.

HÜNER COŞKUNER KİMDİR?

Hüner Coşkuner (d. 1 Nisan 1963, İstanbul - ö. 4 Şubat 2021, İstanbul), Klasik Türk müziği şarkıcısıdır.

KARİYERİ

Hüner Coşkuner, lise yıllarında Emin Ongan yönetimindeki Üsküdar Mûsikî Cemiyeti'ne giderek çok büyük bir birikime sahip oldu. Çok küçük yaşta sanat hayatına atılan Hüner Coşkuner sahne repertuvarını daha da genişletmek amacıyla yine çok değerli hocalardan feyz aldı. Bunlardan bazıları Melahat Pars, Kamuran Yarkın ve Feriha Tunceli'dir.

Sosyal sorumluluk projelerinde yer alan Hüner Coşkuner, Lösemili Çocuklar Vakfı başta olmak üzere Bedensel Engelliler, Dünya Şizofrenililer Derneği'nde gönüllü olarak çalıştı. Albüm ve şiir kitabı gelirlerinin bir kısmını bu vakıflara ve derneklere bağışladı.

MÜZİK KARİYERİ

İlk albümünü 1987 yılında Selami Şahin'in müzik yapım şirketi Şahinler Plak'tan çıkaran sanatçı ardından 1989 yılında Çaçan Plak'tan çıkardığı Sakın Dönme Geriye adlı stüdyo albümüne imza atmıştır. Bu albüm müzik otoriteleri tarafından sanatçının en başarılı albümlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Sonra sırasıyla Beni Sevmeni İstiyorum, Gidemezsin, Haydi Tut Ellerimi, Gidiyor ve Olamaz isimli stüdyo albümlerine imza atmıştır. Yine 1993 yılında çıkan Gidiyor adlı albüm Hüner Coşkuner'in önemli projelerinden biri olmuştur. 1995 yılında Elenor Müzik'e transfer olan sanatçı Elenor Müzik etiketi altında 10 adet stüdyo albümüne imza atmıştır. 2000 yılında çıkardığı Klasikler 2 adlı albümü deyim yerindeyse müzik dünyasını kasıp kavurmuştur. 2015 yılında sözleri ve müziği kendisine ait olan şarkılardan oluşan Seni Acele Görmem Lazım adlı albümü çıkarmıştır. Gerek sahne asilliğine gerekse sesine hürmeten çok kişi tarafından sevilip dinlenen sanatçı Türkiye'nin kadın Türk Sanat Müziği duayenleri arasında kabul görmektedir.

VEFATI

Coşkuner 4 Şubat 2021 tarihinde kemik iliği kanseri nedeniyle İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 57 yaşında hayatını kaybetti.

ALBÜMLERİ

Doğuş (1987)

Sakın Dönme Geriye (1989)

Beni Sevmeni İstiyorum (1990)

Gidemezsin (1991)

Haydi Tut Ellerimi (1992)

Gidiyor (1993)

Olamaz (1994)

Bir Evcilik Oyunu (1995)

Bir Hüner Coşkuner Klasiği (1996)

Beni Tek Sen Anlarsın (1997)

Ben Ölürüm (1998)

İşte Düet Sevemem (Erol Büyükburç ile) (1999)

Klasikler 2 (2000)

Vurgunum Sana (2002)

Geleceksen Gelme Yar (2005)

Nerede (2007)

Klasikler 3 (2009)

Güle Güle Git (2011)

Yeşilçam Klasikleri (2013)

Seni Acele Görmem Lazım (2015)

Müzik videoları

"Geleceksen Gelme Yar"

"Nerede"

"Olamaz"

''Bu Akşam Bütün Meyhanelerini Dolaştım İstanbul'un''