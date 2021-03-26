Son Dakika! Hrant Dink davasında karar çıktı; FETÖ elebaşı Gülen ve Zekeriya Öz dahil 13 sanığın dosyası ayrıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son Dakika! Hrant Dink davasında karar çıktı; FETÖ elebaşı Gülen ve Zekeriya Öz dahil 13 sanığın dosyası ayrıldı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Son dakika! İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 76 sanığın yargılandığı Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink davasına ilişkin kararı açıkladı. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, Ekrem Dumanlı, Adem Yavuz Arslan'ın da bulunduğu 13 firari sanığın dosyası ayrıldı. Gazeteci Ercan Gün'e ise silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 10 yıl hapis cezası verildi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 14 yıl önce gazetenin önünde vurularak öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, bazı sanıklar ile avukatları ve Dink ailesinin avukatları hazır bulundu. Duruşmaya bazı sanıklar SEGBİS ile bağlandı.

Heyetin kararını Mahkeme Başkanı Akın Gürlek okudu. Gürlek "Kararı açıklamadan önce vicdani olarak kanaat getirdik" dedi.

AÇIKLANAN KARARLAR

- Öncelikle firari sanıklar FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Zekeriya Öz, Adem Yavuz Arslan, Ekrem Dumanlı, Mehmet Faruk Mercan, Coşgun Çakar, Halil İbrahim Koca, Mehmet Akif Yılmaz, Metin Canbay, Ömer Faruk Kartın, Serkan Şahan, Yılmaz Angın ve Yunus Yazar'ın yakalandıklarında yargılanmaları için dosyaları ayrıldı.

- Hrant Dink cinayeti davasının tutuklu sanığı Ercan Gün, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

- Mart ayında Düzce'de otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen emekli jandarma istihbaratçı astsubay Şeref Ateş hakkındaki dava düştü.

- Eski İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah'ın dosyası ise zaman aşımından dolayı düştü.

- Hasan Durmuşoğlu, "Adam öldürmeye iştirak" suçundan 12,5 yıl hapse çarptırıldı.

- Bekir Yokuş, "Başkasını aracı olarak kullanarak adam öldürmeye iştirak" suçundan 10 yıl hapis cezası aldı.

- Eski Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay beraat etti.

- Eski Mülkiye Başmüfettişi Şükrü Yıldız, "FETÖ'ye yardımdan" 3 yıl 9 ay hapse çarptırıldı.

- Osman Gülbel "kasten öldürmeye iştirakten" 16 yıl 8 ay hapis ceza aldı.

- Yavuz Karakaya, "Anayasal düzeni ihlal etme" suçundan müebbet yedi.

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika! Hrant Dink davasında karar çıktı; FETÖ elebaşı Gülen ve Zekeriya Öz dahil 13 sanığın dosyası ayrıldı

İlgili Haberler

Son dakika: Hrant Dink davasında karar açıklanıyor! Hrant Dink cinayeti davası nedir?
Son dakika: Hrant Dink davasında karar açıklanıyor! Hrant Dink cinayeti davası nedir?
Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Enis Berberoğlu Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Aleyna Tilki Kıvanç Tatlıtuğ Uraz Kaygılaroğlu
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Burak Yılmaz Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika! Hrant Dink davasında karar çıktı; FETÖ elebaşı Gülen ve Zekeriya Öz dahil 13 sanığın dosyası ayrıldı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 11:57:21. #1.14#
title