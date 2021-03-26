Son Dakika! Hrant Dink davasında karar çıktı; FETÖ elebaşı Gülen ve Zekeriya Öz dahil 13 sanığın dosyası ayrıldı

Son dakika! İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 76 sanığın yargılandığı Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink davasına ilişkin kararı açıkladı. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, Ekrem Dumanlı, Adem Yavuz Arslan'ın da bulunduğu 13 firari sanığın dosyası ayrıldı. Gazeteci Ercan Gün'e ise silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 10 yıl hapis cezası verildi.