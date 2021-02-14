Son dakika... Hindistan'da bir aktivist, protestocu çiftçilere yardımcı olmayı amaçlayan belgeyi yaymaktan gözaltına alındı

Son dakika haberlerine göre Hindistan'da bir aktivistin, çiftçilerin yeni tarım yasalarını protesto etmelerine yardımcı olmayı amaçlayan bir belgeyi sosyal medyada paylaştıktan sonra gözaltına alındığı bildirildi.

Hindistan'da bir aktivistin, çiftçilerin yeni tarım yasalarını protesto etmelerine yardımcı olmayı amaçlayan bir belgeyi sosyal medyada paylaştıktan sonra gözaltına alındığı bildirildi.

Ülke basınındaki haberlere göre, polis yetkilileri 22 yaşındaki iklim aktivisti Disha Ravi'nin, Bengaluru kentinde gözaltına alındığını ve Yeni Delhi'de mahkemeye çıkarıldığını belirtti.

Ravi'nin 26 Ocak Hindistan Cumhuriyet Bayramı'nda protestocu çiftçileri şiddete teşvik ettiği iddia edilen belgeyi sosyal medyada yaymaktan gözaltına alındığını ifade eden yetkililer, mahkemenin Ravi'nin belgeyle ilgili bir soruşturmaya yardımcı olması için 5 gün polis gözetiminde kalmasına karar verdiğini kaydetti.

Yeni tarım yasaları ve çiftçi protestoları

Hindistan hükümeti, Eylül 2020'de tarım sektörüne serbestleşme getiren, taban fiyat ve destekleme alımı politikalarını sona erdiren 3 düzenlemeyi yasalaştırmıştı. Çiftçiler, yeni tarım yasalarının kazançlarını azaltacağını, aracı şirketlere daha fazla yetki tanıyacağını ve sonunda kendilerini topraksız bırakacağını ileri sürüyor.

Başbakan Narendra Modi hükümeti ise yeni yasaların çiftçilere ürünlerini pazarlama özgürlüğü tanıyarak özel yatırımla tarımsal büyümeyi teşvik edeceğini savunuyor.

Yasanın kabul edilmesinin ardından Pencap ve Haryana'dan başkente doğru harekete geçen çiftçiler, protesto eylemlerini başkent Yeni Delhi'ye taşımıştı. Protestolar kapsamında polis ile çiftçiler arasında zaman zaman arbede yaşanıyor.

11 tur müzakere sonuçsuz kaldı

Hükümet ile çiftçiler arasında 11 tur süren müzakereler sonuçsuz kalmıştı.

Hükümetin kanunları 18 aylığına askıya alma teklifi de çiftçiler tarafından reddedilmişti.

Sonuçsuz kalan müzakerelerin ardından çiftçiler, protestoların devam edeceğini duyurmuştu.

Ülkede çiftçilerin yarısından fazlasının borç içinde olduğu, 2018 ve 2019'da 20 bin 638 çiftçinin intihar ettiği kaydedilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik