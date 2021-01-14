Son dakika: Hilvan'da TIR'la çarpışan otomobildeki baba ile oğlu öldü

Son dakika haberi... ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde, TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Eyüp Aslanparçası ile babası Hüseyin Aslanparçası yaşamını yitirdi.

ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde, TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Eyüp Aslanparçası ile babası Hüseyin Aslanparçası yaşamını yitirdi.

Kaza, öğle saatinde Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Hilvan yönüne giden Eyüp Aslanparçası yönetimindeki 24 EC 752 plakalı otomobil, kavşakta İbrahim Halil Nazlı yönetimindeki 63 EY 063 plakalı TIR'a çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Eyüp Aslanparçası ile yanındaki babası Hüseyin Aslanparçası yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba ve oğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Baba ve oğlunun cenazeleri, morga konulurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK