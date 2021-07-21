Son dakika! Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde 6 yıldır kullanılmayan 8 katlı binanın yıkımına başlandı

Son dakika haberleri: Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hakkında yıkım kararı bulunan ve 6 yıldır kullanılmayan 8 katlı bir binanın yıkımına başlandı.