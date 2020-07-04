Son Dakika: Havai fişek fabrikasındaki patlama evleri kullanılamaz hale getirdi Son dakika haberlerine göre Havai fişek fabrikasındaki patlama evleri kullanılamaz hale getirdi Patlamada evi hasar gören 71 yaşındaki Kadriye Ayaz: "Biz bu fabrikayı istemiyoruz.

Havai fişek fabrikasındaki patlama evleri kullanılamaz hale getirdi

Patlamada evi hasar gören 71 yaşındaki Kadriye Ayaz:

"Biz bu fabrikayı istemiyoruz. Bu kaçıncı kardeşim"

Evleri hasar gören Hüseyin Bak:

"Yengen çok kötü oldu, kafayı üşütecekti"

SAKARYA - Sakarya'da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonrasında patlama alanına yakın köylerde büyük hasar meydana geldi. Patlamada evinin duvarı yıkılan yaşlı bir kadın, "Biz bu fabrikayı istemiyoruz. Bu kaçıncı kardeşim" dedi.

Fabrikada meydan gelen patlamaların ardından havaya uçan malzemeler, fabrikanın arka kesiminde bulunan Akarca Mahallesi'ndeki evlerin üzerlerine ve bahçelerine uçtu. Vatandaşlar, patlama sonrası bahçelerine düşen, zehirli madde içerikli patlayıcıların bulunduğu parçaları hayvanlarına zarar vermemesi için hızla topladılar. Bahçede ekili sebzelerin üzerine küllerin yağdığını belirten vatandaşlar, patlamanın şiddetiyle evdeki tüm camların patladığı bu nedenle gece boyu fabrikadan yayılan havayı solumak zorunda kaldıklarını ifade ettiler.

"Biz bu fabrikayı istemiyoruz"

daha önce de patlamaların yaşandığı fabrikayı çevrelerinde istemediklerini söyleyen 71 yaşındaki Kadriye Ayaz, "Burası mutfak böyle yıkıldı. Ne yapalım Cenabı Allah bize böyle bir şey verdi. Biz bu fabrikayı istemiyoruz. Ben yetkililere duyurmak istiyorum. Ben kaldım mağdur, avlunun içinde yattım. Yazık günah değil mi bize. Biz de insanız. Hemen bayırın dibinde o fabrika. Bu bina 35 senelik. Çok deprem gördü. 17 Ağustos depreminde burası yattı kalktı. Orada bir şey olmadı. Patlama bizi öldürdü. Bu kaçıncı kardeşim. Patlamayla samanlığın üzerindeki kiremitler paralandı. Ben bunları kimden alacağım?" dedi.

"Adapazarı'ndan hissettim patlamayı"

Patlamayı kilometre 20 kilometre uzaklıktaki Adapazarı merkezinden hissettiklerini anlatan Ayşenur Ayaz, "Ablam buradaydı, ben Adapazarı'ndaydım. Ben Adapazarı'ndan hissettim büyük bir patlama oldu. Neler olduğunu biz de bilmiyorduk. Gördüğünüz gibi evimizin camları ve arka tarafta da duvar yıkıldı" diye konuştu.

"Yengen çok kötü oldu, kafayı üşütecekti"

Patlamada çok koktuklarını ve binalarının çatılarının uçtuğunu ifade eden Hüseyin Bak, "Patlama oldu, iki tane binam çatısını uçurdu. Buraları ve arka evimi hep dağıttı. Patlama çok acayip oldu. 3 sefer patladı. Yengen çok kötü oldu, kafayı üşütecekti yengen. 3 sefer patlama oldu, çok acayipti, 6.5 büyüklüğünde deprem gibi oldu" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA