Son Dakika! Hatay'daki orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
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Son Dakika! Hatay'daki orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

13.10.2020 16:07 | Son Güncelleme: 13.10.2020 16:54

Son dakika! Hatay'ın Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerindeki orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.

Hatay'ın Belen ilçesinde cuma sabahı çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yerleşim yerlerine sıçramış; 33 saat sonunda ancak kontrol altına alınabilmişti. Ekiplerin zorlu mücadelesi ile söndürülen yangında, çok sayıda bina ve araç hasar alırken; evleri yanan vatandaşlar ve risk bölgesinde oturan mahalle sakinleri güvenlik güçleri tarafından tahliye edilmişti.

300 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan, İskenderun ve Arsuz ilçelerinin kırsal ve bazı mahallelerinde tehdit oluşturan yangında yaklaşık 300 hektarlık alan zarar gördü.

BAKAN, ŞÜPHELİ DURUM OLDUĞUNA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kentte meydana gelen orman yangınlarına ilişkin açıklamalarında, "Çok ciddi kasıt şüpheleri ortaya çıktı. Valiliğimiz çok yönlü soruşturuyor, 4 şüpheli gözaltında" demişti.

PAYLAŞIMLAR, TERÖR ÖRGÜTÜNÜ İŞARET ETMİŞTİ

Yangınla ilgili olarak terör örgütünün medya organlarından ve örgüte yakın sosyal medya hesaplarından propaganda çalışması başlatılmıştı. AFAD ekiplerince 542 kişinin tahliye edildiği bölgeden ve yanan ağaçlardan fotoğrafların yer aldığı paylaşımlarda, alevlerin YPG/PKK terör örgütüne yakın "Ateşin çocukları inisiyatifi" tarafından çıkarıldığı ileri sürülmüştü.

Son Dakika! Hatay'daki orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

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Haber Yorumları (14)
VİCDAN: Hani terör örgütü yapmıştı ?
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FB: BUNLAR ASILMALI BENCE. . .
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6.FİLO: Her yanan ağaç için ağaç başına 1 yıl ceza almaları gerekir.
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