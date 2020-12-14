Son dakika! Hatay'da, zeytinyağı fabrikasında yangın
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Son dakika! Hatay'da, zeytinyağı fabrikasında yangın

14.12.2020 09:36 | Son Güncelleme: 14.12.2020 09:40
Son dakika! Hatay'da, zeytinyağı fabrikasında yangın

Son dakika haberi... HATAY'ın Arsuz ilçesindeki zeytinyağı fabrikasında yangın çıktı.

HATAY'ın Arsuz ilçesindeki zeytinyağı fabrikasında yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince fabrika sahipleri ve çalışanlarının da erken müdahalesiyle söndürüldü. 

İlçeye bağlı Üçgüllük Mahallesi'nde bulunan zeytinyağı fabrikasında, sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede fabrikayı saran alevlere, sahipleri ve çalışanları müdahale ederken, ihbar üzerine itfaiye ekipleri geldi. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Fabrikada hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.


Son dakika! Hatay'da, zeytinyağı fabrikasında yangın
Son dakika! Hatay'da, zeytinyağı fabrikasında yangın
Son dakika! Hatay'da, zeytinyağı fabrikasında yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ufuk AKTUĞ

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