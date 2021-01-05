Son dakika... Hatay'da polis ve sağlık çalışanlarına çorba ikramı
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Son dakika... Hatay'da polis ve sağlık çalışanlarına çorba ikramı

05.01.2021 23:41 | Son Güncelleme: 05.01.2021 23:44
Son dakika... Hatay'da polis ve sağlık çalışanlarına çorba ikramı

Son dakika haber: Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında görevli polis ve sağlık çalışanlarına çorba ikramında bulunuldu.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında görevli polis ve sağlık çalışanlarına çorba ikramında bulunuldu.

Gönülden Gönüle Damlayanlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Özel, AA muhabirine, güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarının yanında olduklarını hissettirmek için etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Bu kapsamda uygulama noktasındaki polis ve görevli sağlık çalışanlarını ziyaret ettiklerini ifade eden Özel, kolaylık dileyerek çorba ikramında bulunduklarını belirtti.

Her zaman polis ve sağlık çalışanlarının yanında olduklarını vurgulayan Özel, "Allah devletimize, milletimize zeval vermesin." dedi.

Emniyet güçleri ve sağlık çalışanları da dernek üyelerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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