Hatay'da hareketli gece! Uygulama noktasında durmayan araçtan açılan ateş 3 polisi yaraladı

Antakya ilçesinde akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Henüz netlik kazanmayan olayda, polisin dur ihtarına uymayan arabadaki şahısların açtığı ateş sonucu 3'ü polis memuru olmak üzere 4 kişi yaralandı.

UYGULAMA NOKTASINDA DURDURMAK İSTEDİLER

Polis ekipleri Şükrü Balcı Caddesi'ndeki uygulama noktasında şüpheli bir otomobili durdurmak istedi. Sürücüsünün polisin dur ihtarına uymadığı otomobilden pompalı tüfekle çevreye ateş açıldı. Yaşanan kovalamaca sonucu Atatürk Caddesi ve 75. Yıl Caddesi'nde durdurulmak istenen araçtan tekrar ateş edildi. Çevreye yayılan saçmalardan 3 polis ile 1 vatandaş hafif yaralandı.

YAYA OLARAK KAÇTILAR

Otomobili Antakya Küçük Sanayi Sitesi'nde terk eden kişi ya da kişiler olay yerinden yaya olarak uzaklaştı. Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.