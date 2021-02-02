Son dakika: Hatay'da çıkan yangında evde mahsur kalan 9 kişilik aileyi itfaiye kurtardı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, evlerinde çıkan yangın nedeniyle apartmanın üst katında mahsur kalan 4'ü çocuk 9 kişilik Suriyeli aile itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kurtuluş Mahallesi'ndeki üç katlı bir apartmanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, evlerindeki yangın nedeniyle çıktıkları üst katta mahsur kalan 4'ü çocuk 9 kişilik Suriyeli aileyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Ekipler, apartmanın son katındaki evin balkonuna yangın merdiveni uzatarak aileyi tahliye etti.

Yangın da ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü, evde hasar oluştu.

Aile bireylerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı