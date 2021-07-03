Son dakika... Hatay'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
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Son dakika... Hatay'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

Son dakika... Hatay'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / Songül Sahilli - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kapısuyu Mahallesi'nde örtülük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Antakya Orman İşletme Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 3 arazöz, 3 itfaiye aracı ve 15 personelle müdahale ettiği yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Son dakika... Hatay'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
Son dakika... Hatay'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
Son dakika... Hatay'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Songül Sahilli

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