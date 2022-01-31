Son dakika: Hatay'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada - Haberler
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Son dakika: Hatay'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika: Hatay'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada

Edinilen son dakika gelişmesine göre Hatay'ın Defne ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

HATAY (İHA) - Hatay'ın Defne ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Antakya- Samandağ yolu Defne Kaymakamlığı mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeyken direksiyon hakimiyeti kaybeden 31 GS 922 otomobilin sürücüsü önce park halindeki otomobile ardından da önünde seyir eden hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç ise park halinde bulunan 2 araca çarptı.

Meydana gelen zincirleme kazada yaralanan 31 GS 922 plakalı otomobilin sürücüsü özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası inceleme ve soruşturma başlatıldı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Samandağ, Antakya, Hatay, Kaza, 3. Sayfa, Haber

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