Son Dakika! Eski HDP'li milletvekili Demir Çelik'in gri kategoride aranan terörist oğlu yakalandı
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Son Dakika! Eski HDP'li milletvekili Demir Çelik'in gri kategoride aranan terörist oğlu yakalandı

21.10.2020 14:11 | Son Güncelleme: 21.10.2020 14:47

Son dakika! Hatay Amanoslar'da güvenlik korucularının operasyonu neticesinde, 1 terörist ölü, 1 terörist sağ olarak ele geçirildi. Sağ olarak ele geçirilen teröristin gri kategoride olduğu ve eski HDP Muş milletvekili Demir Çelik'in oğlu Yoldaş Selim Çelik olduğu ortaya çıktı.

Hatay Amanoslar'da bölgede keşif ve gözetleme icra eden güvenlik korucularının operasyonu neticesinde, 1 terörist ölü, 1 terörist sağ olarak ele geçirildi. Sağ olarak ele geçirilen teröristin; Varto Belediye Başkanlığı, 2008- 2010 yıllarında Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkanlığı ile 24. Dönem HDP Muş Milletvekilliği görevlerini yürüten Demir Çelik'in oğlu, Yoldaş Selim Çelik ortaya çıktı.

2 UZUN NAMLULU SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Çelik'in Savaş kod adını kullandığı ve terörden arananlarda gri kategoride olduğu belirtildi. Yakalanan terörist Savaş kod adlı Yoldaş Selim Çelik ile birlikte 2 uzun namlulu silah, 1 tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Son Dakika! Eski HDP'li milletvekili Demir Çelik'in gri kategoride aranan terörist oğlu yakalandı
Demir Çelik

BABASI YURT DIŞINDA KAÇAK

Öte yandan, eski HDP'li Muş Milletvekili Demir Çelik hala yurt dışında kaçak olarak yaşıyor.

Son Dakika! Eski HDP'li milletvekili Demir Çelik'in gri kategoride aranan terörist oğlu yakalandı

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Haber Yorumları (12)
GÜL: Surata bak kusacak köse ara
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YAHYA: Suikastçı mehmet ali ağca''nın genç versiyonu.
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HDP KAPATILSIN: benim paramı bunlara yedirenler de ayrıca hesap versin
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