Son dakika... Hastayı tipide 4 saat süren zorlu çalışmayla hastaneye götürdüler
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Son dakika... Hastayı tipide 4 saat süren zorlu çalışmayla hastaneye götürdüler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika... Hastayı tipide 4 saat süren zorlu çalışmayla hastaneye götürdüler

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kars'ta yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde hastalanan hasta Kars İl Özel İdaresi ekiplerin zorlu çalışmalar sonucunda hastaneye ulaştırıldı.

Kars'ta yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde hastalanan hasta Kars İl Özel İdaresi ekiplerin zorlu çalışmalar sonucunda hastaneye ulaştırıldı.

Kars'ın Susuz İlçesine bağlı Gölbaşı Köyünde hastalanan hasta yolun kapalı olması nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları, durumu İl Özel İdaresi ve 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Kars İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, dondurucu soğukta ve tipide 4 saat süren zorlu çalışma sonucu hastayı kurtardı. Diyaliz hastası olan Enver Baysu, kapalı yolda ekipler tarafından taşınarak hastaneye kavuşturuldu.

Hasta yakınları yoğun mücadele sonucu köye ulaşan Kars İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür etti.

Kars İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Osman Cengiz, kar ve tipi nedeniyle köy yollarının büyük bir kısmının kapandığını, yol açma çalışmalarının 7/24 esasına göre devam ettiğini bildirdi. - KARS

Son dakika... Hastayı tipide 4 saat süren zorlu çalışmayla hastaneye götürdüler
Son dakika... Hastayı tipide 4 saat süren zorlu çalışmayla hastaneye götürdüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 16:13:15. #1.15#
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