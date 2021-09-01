Son dakika... HASTANENİN BAHÇESİNDEKİ BANKTA ÖLÜ BULUNDU
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Son dakika... HASTANENİN BAHÇESİNDEKİ BANKTA ÖLÜ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... ANTALYA'da hastane bahçesinde barınan Ercan Oktay (45), bankta ölü bulundu.

ANTALYA'da hastane bahçesinde barınan Ercan Oktay (45), bankta ölü bulundu. Oktay'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde saat 14.30 sıralarında devriye görevi yapan güvenlik görevlileri, bankta bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu polise ve hastanedeki personel bildirdi. Gelen sağlık ekibi bankta oturur halde hareketsiz duran kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin Ercan Oktay olduğu tespit edildi. Hastane bahçesinde barındığı belirtilen Oktay'ın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Son dakika... HASTANENİN BAHÇESİNDEKİ BANKTA ÖLÜ BULUNDU
Son dakika... HASTANENİN BAHÇESİNDEKİ BANKTA ÖLÜ BULUNDU
Son dakika... HASTANENİN BAHÇESİNDEKİ BANKTA ÖLÜ BULUNDU
Son dakika... HASTANENİN BAHÇESİNDEKİ BANKTA ÖLÜ BULUNDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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