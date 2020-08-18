Son Dakika | Hariri suikastı davasında 3 kişi beraat etti, 1 kişi suçlu bulundu Son dakika gündem haberi... Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı mahkeme tarafından görülen eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri suikastı davasında Hizbullah üyesi Selim Cemil Ayyaş suçlu bulunurken yargılanan diğer 3 kişi ise beraat etti.

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı mahkeme tarafından görülen eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri suikastı davasında Hizbullah üyesi Selim Cemil Ayyaş suçlu bulunurken yargılanan diğer 3 kişi ise beraat etti.

Hollanda'nın Leidschendam kentinde Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi, Lübnan eski Başbakanı Refik Hariri'nin 14 Şubat 2005'te uğradığı suikastın davasında kararını açıkladı. 2 bin 600 sayfalık kararı açıklayan yargıç David Re, "Dava dairesi, Suriye ve Hizbullah'ın Hariri'yi ve siyasi müttefiklerini ortadan kaldırma güdülerine sahip olabileceği görüşündedir. Ancak Hizbullah liderliğinin ve Suriye'nin Hariri'nin cinayetiyle bağlantısı olduğuna dair kanıt yok" dedi. Suikastla suçlanan 4 kişiden biri olan Hizbullah üyesi Selim Cemil Ayyaş suçlu bulunurken, gıyaben yargılanan Hüseyin Hasan Anisi, Mustafa Emin Bedreddin ve Esed Hüseyin Sebra beraat etti.

Haklarında tutuklama kararı çıkarılan ancak bulunamayan Hizbullah üyeleri Selim Cemil Ayyaş, Hüseyin Hasan Anisi, Mustafa Emin Bedreddin ve Esed Hüseyin Sebra'nın gıyabında 2 Şubat 2012'de yargılanma süreci başlamıştı. Hizbullah komutanlarından Bedreddin 2016 yılında Suriye'de öldürülmüştü. 7 Ağustos'ta yapılması planlanan karar duruşması, başkent Beyrut'ta 4 Ağustos'ta yaşanan patlama nedeniyle 18 Ağustos'a ertelenmişti.

Beyrut'ta bomba yüklü bir kamyonla düzenlenen saldırıda Refik Hariri dışında 21 kişi hayatını kaybetmiş, 226 kişi yaralanmıştı. Hizbullah, Hariri suikastına ilişkin suçlamaları reddetmişti. - AMSTERDAM

Kaynak: İHA