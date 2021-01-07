Son Dakika! Hangi illerde internet kesilecek? Türk Telekom internet kesintisi ne kadar sürecek? İnternet ne zaman gelecek?

Türk Telekom yaptığı son dakika açıklamasında, bugünden (7 Ocak 2021) itibaren İstanbul dahil 6 ilde internet kesintisi yapılacağını duyurdu. Hangi illerde internet kesilecek? Türk Telekom internet kesintisi ne kadar sürecek? İnternet ne zaman gelecek? soruları insanlar tarafından sorulmaya başlandı. İşte detayları...

Türk Telekom, resmi internet sitesinde bugünden (7 Ocak 2021) itibaren İstanbul dahil 6 ilde internet kesintisi yapılacağını duyurdu. Vatandaşlar internet ne zaman gidecek ve internet ne zaman gelecek sorularını araştırıyor. Bugünden itibaren yapılacak internet kesintisi İstanbul dahil 6 ilde gerçekleşecek. Altyapı çalışması nedeniyle belirli bölgelerde ve saatlerde internet kesintisi yaşanacağını duyurmasının ardından vatandaşlar tarafından Hangi illerde internet kesilecek? Türk Telekom internet kesintisi ne kadar sürecek? İnternet ne zaman gelecek? soruldu. İşte detayları!

TÜRK TELEKOM İNTERNET KESİNTİSİ NE ZAMAN YAPILACAK? İNTERNET NE ZAMAN GELECEK?

Türk Telekom internet kesintisi bugün yani 7 Ocak tarihinde yapılacak. İnternet kesintisi 7 ve 8 Ocak 2021 tarihleri için planlanıyor. Yapılan açıklama şu şekilde: "Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için altyapıda çalışma planlanmıştır. Bazı müşterilerimizin kısa süreli hizmet kesintileri yaşaması öngörülmektedir."

HANGİ İLLERDE İNTERNET KESİNTİSİ YAPILACAK?

Türk Telekom aşağıdaki illerde ve ilçelerde internet kesintisi yapılacağını duyurdu! Türk Telekom'un açıklamasına göre 7-8 Ocak günlerinde altyapı çalışması kaynaklı internet kesintisi yaşayacak il ve ilçeler: