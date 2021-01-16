Son dakika... Halfetili öğrenciler Şehit polislerin portrelerini meslektaşlarına hediye etti
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Son dakika... Halfetili öğrenciler Şehit polislerin portrelerini meslektaşlarına hediye etti

16.01.2021 16:59 | Son Güncelleme: 16.01.2021 17:02
Son dakika... Halfetili öğrenciler Şehit polislerin portrelerini meslektaşlarına hediye etti

Son dakika gündem haberine göre Halfeti'te öğrenciler tarafından çizilen şehit Fethi Sekin ile Şükrü Can Kayadibi'nin portreleri Halfeti İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne hediye edildi.

Halfeti'te öğrenciler tarafından çizilen şehit Fethi Sekin ile Şükrü Can Kayadibi'nin portreleri Halfeti İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne hediye edildi.

Öğrenciler Melek Koşun ve Gülsan Karakurt yaptıkları şehit Fethi Sekin ile Şükrü Can Kayadibi'nin portrelerini Halfeti Emniyet Müdür Vekili Mehmet Sönmez'e teslim etti.

Sönmez, bu manevi hediyeler için öğrencilere teşekkür ederek, onlara kırtasiye seti hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Sonar

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