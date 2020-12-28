Son Dakika! Hakkari'de yolcu minibüsüyle tır çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı
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Son Dakika! Hakkari'de yolcu minibüsüyle tır çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı

28.12.2020 09:40 | Son Güncelleme: 28.12.2020 10:37

Son dakika! Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolcu minibüsüyle tırın çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Hakkari-Yüksekova kara yolu Beşatlı köyü yakınlarında Van'a giden 30 AAB 184 plakalı yolcu minibüsü, sis nedeniyle görüş mesafesinin 15 metreye kadar düştüğü yolda, karşı yönden gelen 33 CKB 35 plakalı tırla çarpıştı.

4 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri de yaralıları minibüsten çıkararak Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi Yüksekova Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

İşte olay yerinden ilk görüntüler:

Son Dakika! Hakkari'de yolcu minibüsüyle tır çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı
Son Dakika! Hakkari'de yolcu minibüsüyle tır çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı
Son Dakika! Hakkari'de yolcu minibüsüyle tır çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı
Son Dakika! Hakkari'de yolcu minibüsüyle tır çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı
Son Dakika! Hakkari'de yolcu minibüsüyle tır çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı
Haber Yorumları (7)
ARİF: Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun inşallah
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GİTTİKLERİ YOLA BAK TAMBİR TABUT: ss
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CENABI: ALLAH rahmet eylesin yaralılara Acil Şifalar Ailelerine engin sabirlar versin inşallah YÜCE YARADAN.
Cevap Yaz 1 7 Yayından Kaldır
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