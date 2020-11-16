Son Dakika! Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada, 1 askerimiz şehit oldu
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Son Dakika! Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada, 1 askerimiz şehit oldu

16.11.2020 21:12 | Son Güncelleme: 16.11.2020 21:25
Son Dakika! Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada, 1 askerimiz şehit oldu

Son dakika! Hakkari'de teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz'un acı haberi Osmaniye'deki ailesine ulaştı. 29 yaşındaki Topuksuz'un nisan ayında baba olduğu belirtildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz şehit oldu.

Acı haber, şehidin Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Söğütlügöl köyünde bulunan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Oğlunun şehadet haberini anne Fatma, baba Salim Topuksuz ile yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehit evine dev Türk bayrağı asıldı.

Hatice Topuksuz ile evli olan ve geçen Nisan ayında Salim Efe adını verdikleri çocuğu dünyaya gelen 29 yaşındaki şehidin naaşı memleketi Osmaniye'de toprağa verilecek.

Son Dakika! Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada, 1 askerimiz şehit oldu

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Topuksuz'un şehadetine ilişkin Twitter hesabından paylaştığı başsağlığı mesajında, "Hakkari Çukurca'da teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Abdurrahman Topuksuz'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" dedi.

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