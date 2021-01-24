Son dakika haberleri! Hakkari'de şehit olan piyade er Selim Gedik'in naaşı Kocaeli'ye getirildi
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Son dakika haberleri! Hakkari'de şehit olan piyade er Selim Gedik'in naaşı Kocaeli'ye getirildi

24.01.2021 18:25 | Son Güncelleme: 24.01.2021 19:14

Bir son dakika haberine göre Hakkari'de 19 Ocak'ta teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan piyade er Selim Gedik'in (21) naaşı, askeri uçakla Kocaeli'deki Cengiz Topel Askeri Havaalanı'na getirildi.

Hakkari'de 19 Ocak'ta teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan piyade er Selim Gedik'in (21) naaşı, askeri uçakla Kocaeli'deki Cengiz Topel Askeri Havaalanı'na getirildi.

Şehidin cenazesini, ailesi, yakınları ve Kocaeli Vali Yardımcısı Suat Yıldız, Sakarya Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, askeri ve mülki erkan karşıladı.

Türk bayrağına sarılı şehidin naaşı, askeri uçaktan tören mangasınca alınarak Sakarya Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil aracına kadar omuzlarda taşındı.

Şehit Gedik'in naaşı, kara yoluyla memleketi Sakarya'ya götürüldü.

Son dakika haberleri! Hakkari'de şehit olan piyade er Selim Gedik'in naaşı Kocaeli'ye getirildi
Son dakika haberleri! Hakkari'de şehit olan piyade er Selim Gedik'in naaşı Kocaeli'ye getirildi
Son dakika haberleri! Hakkari'de şehit olan piyade er Selim Gedik'in naaşı Kocaeli'ye getirildi
Son dakika haberleri! Hakkari'de şehit olan piyade er Selim Gedik'in naaşı Kocaeli'ye getirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

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