Son dakika haberleri! Hakkari'de şehit olan piyade er Selim Gedik'in naaşı Kocaeli'ye getirildi

Bir son dakika haberine göre Hakkari'de 19 Ocak'ta teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan piyade er Selim Gedik'in (21) naaşı, askeri uçakla Kocaeli'deki Cengiz Topel Askeri Havaalanı'na getirildi.