Son dakika: Hakkari'de 2 jandarma personeli yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de 2 jandarma personelinin yıldırım düşmesi sonucu şehit düştüğünü duyurdu.
28.11.2019 09:21 | Son Güncelleme: 28.11.2019 09:38
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hakkari-Merkez ilçe Davuş Tepe Üs bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu 2 jandarma personelimiz şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize sabır ve başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.
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Haber Videosu: Son dakika: Hakkari'de 2 jandarma personeli yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu