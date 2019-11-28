Son dakika: Hakkari'de 2 jandarma personeli yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu
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Son dakika: Hakkari'de 2 jandarma personeli yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu

Son dakika: İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de 2 jandarma personelinin yıldırım düşmesi sonucu şehit düştüğünü duyurdu.

28.11.2019 09:21 | Son Güncelleme: 28.11.2019 09:38

'ndan yapılan açıklamada, "Hakkari-Merkez ilçe Davuş Tepe Üs bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu 2 personelimiz şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize sabır ve başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

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Haber Videosu: Son dakika: Hakkari'de 2 jandarma personeli yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu
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