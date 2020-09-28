Sokak ortasında iş arkadaşının üzerine kurşun yağdırıp kaçamadan yakalandı

İstanbul'da bir kişi, iş arkadaşı tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak öldürüldü. Yakın mesafeden birçok kez ateş ettiği düşünülen zanlı kaçmaya çalışırken polis tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Zeytinburnu'nda iki iş arkadaşı arasında henüz nedeni bilinmeyen bir tartışma çıktı. Eli silahlı adam arkadaşını yakın mesafeden vurdu. Kanlar içinde yere yığılan adam hayatını kaybetti.

KURŞUN YAĞDIRDI

Olay, Maltepe Mahallesi Davutpaşa Caddesi üzerinde sabah 06.45'te meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde bulunan bir fabrikada çalıştığı öğrenilen Muharrem Dikbaş, aynı fabrikada çalışan iş arkadaşı Erol Sayın'a tabancayla ateş etti. Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Sayın, kan içinde yere düşerken saldırgan Muharrem Dikbaş, olay yerinden kaçmaya çalıştı. Merkezefendi Polis Merkezine bağlı ekipler silah sesleri üzerine olay yerine koştu. Kaçmaya çalışan Dikbaş, tabancasıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, Merkezefendi Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Polis ekiplerinin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Erol Sayın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, olay yerini güvenlik şeridi içine aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede bir süre delil araştırması yaptı. Yapılan incelemenin ardından Sayın'ın cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"YAKIN MESAFEDEN ATEŞ ETTİ"

Olayla ilgili konuşan Turhan Dikmegül, "Silah sesini duydum, koştum. Bir kişi yakın mesafeden ateş ediyordu. Kaçan kişiyi polis hemen yakaladı. Yanına geldiğimizde adam yerdeydi" dedi. Polis, cinayetle ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı