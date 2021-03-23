Son dakika haber... Yüreğir Belediyesinden engelli gence akülü tekerlekli sandalye
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Son dakika haber... Yüreğir Belediyesinden engelli gence akülü tekerlekli sandalye

23.03.2021 09:53 | Son Güncelleme: 23.03.2021 10:58

Edinilen son dakika haberine göre Yüreğir Belediyesi tarafından bedensel engelli 19 yaşındaki gence akülü tekerlekli sandalye hediye edildi.

Yüreğir Belediyesi tarafından bedensel engelli 19 yaşındaki gence akülü tekerlekli sandalye hediye edildi.

Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Sinanpaşa Mahallesi'nde annesi İlkay Kiver ile oturan engelli Makbule Gülşah Canpolat'ı ziyaret etti, Canpolat'a akülü tekerlekli sandalyesini teslim etti.

Engelli vatandaşlar için ciddi çalışmalar yaptığını ifade eden Kocaispir, "Adana'da ilk defa 4 akülü tekerlekli sandalye şarj istasyonunu hizmete açtık. Engelli kardeşlerimizin arızalanan sandalyelerinin de tamir ve onarımını atölyemizde ücretsiz bir şekilde yapıyoruz. Sadece engelli kardeşlerimizin değil Yüreğir'de ihtiyacı olan her vatandaşın hayatında ve yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Canpolat da tekerlekli sandalyesi olmadığı için evden dışarı çıkamadığını, sandalye sayesinde rahatlıkla dışarıya çıkacağı için çok mutlu olduğunu belirterek, Kocaispir'e teşekkür etti.

Son dakika haber... Yüreğir Belediyesinden engelli gence akülü tekerlekli sandalye
Son dakika haber... Yüreğir Belediyesinden engelli gence akülü tekerlekli sandalye
Son dakika haber... Yüreğir Belediyesinden engelli gence akülü tekerlekli sandalye
Son dakika haber... Yüreğir Belediyesinden engelli gence akülü tekerlekli sandalye

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayten Bahar Özkurt

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