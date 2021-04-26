Son dakika haberleri: Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 44 kaçak göçmen kurtarıldı

Son dakika haberleri... ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği ekibince lastik bot içinde Türk kara sularına bırakılıp, ölüme terk edilen 44 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği ekibince lastik bot içinde Türk kara sularına bırakılıp, ölüme terk edilen 44 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı Sahil Güvenlik uçağı, Ayvacık ilçesi Burunucu Burnu açıklarında, lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 44 kaçak göçmeni kurtardı. Kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İpek YAVAŞ