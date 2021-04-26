Son dakika haberleri: Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 44 kaçak göçmen kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 44 kaçak göçmen kurtarıldı

Son dakika haberleri: Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 44 kaçak göçmen kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı / İpek YAVAŞ - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği ekibince lastik bot içinde Türk kara sularına bırakılıp, ölüme terk edilen 44 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği ekibince lastik bot içinde Türk kara sularına bırakılıp, ölüme terk edilen 44 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı Sahil Güvenlik uçağı, Ayvacık ilçesi Burunucu Burnu açıklarında, lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 44 kaçak göçmeni kurtardı. Kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.


Son dakika haberleri: Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 44 kaçak göçmen kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İpek YAVAŞ

Aksungur SİHA'dan yeni başarı! 30 kilometre menzildeki hedefi tam 12'den vurdu
Aksungur SİHA'dan yeni başarı! 30 kilometre menzildeki hedefi tam 12'den vurdu
Almanya'da polisin Türk iş insanına uyguladığı şiddet George Floyd olayını hatırlattı
Almanya'da polisin Türk iş insanına uyguladığı şiddet George Floyd olayını hatırlattı
ABD'de yaşayan Türkler sözde soykırım kararını protesto etti
ABD'de yaşayan Türkler sözde soykırım kararını protesto etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Hulusi Akar Engin Altay Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Gündeş Hande Erçel Meral Kaplan Burak Sergen
Spor Cenk Tosun Aykut Kocaman Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Burak Yılmaz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 44 kaçak göçmen kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 00:07:10. #1.14#

title