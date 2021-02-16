Son dakika haberleri... Yüksekova'da PKK tepkisi

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik beldesinde bir araya gelenler, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK terör örgütü tarafından 13 kişinin şehit edilmesine tepki gösterdi.

Büyükçiftlik'te yaşayanlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla belde meydanında toplanıp, terörü lanetledi. AK Parti Büyükçiftlik Belediye Başkanı ve kanaat önderi İsmail Rüştü Zeydan, bölge halkı olarak, Türkiye olarak terör örgütü PKK'yı lanetlediklerini, bir daha böyle bir acının yaşanmaması için dua ettiklerini söyledi. Başkan Zeydan, "Bizler güzelliklerle anılmak istiyoruz. Yaklaşık 40 yıldır çok büyük acılar yaşandı bu bölgede. Artık yaşanmasın, istemiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı