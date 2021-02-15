Son dakika haberleri | Yozgat'ta köy okullarında yüz yüze eğitim heyecanı
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Son dakika haberleri | Yozgat'ta köy okullarında yüz yüze eğitim heyecanı

15.02.2021 12:48 | Son Güncelleme: 15.02.2021 12:52
Son dakika haberleri | Yozgat'ta köy okullarında yüz yüze eğitim heyecanı

Son dakika haberi... YOZGAT'ta bulunan 123 köy okulunda, koronavirüs tedbirleri altında yüz yüze eğitim başladı.

YOZGAT'ta bulunan 123 köy okulunda, koronavirüs tedbirleri altında yüz yüze eğitim başladı. Uzun zaman sonra öğretmenleri ve arkadaşlarıyla bir araya gelen öğrenciler, büyük heyecan yaşadı.

Merkeze bağlı Esenli köyündeki Bilal Şahin İlkokulu'nda eğitim gören ve uzun zaman sonra okula gelen öğrenciler, büyük heyecan yaşadı. Ateşleri ölçülerek sınıflara alınan öğrenciler, aylardır görmedeği öğretmenleri ve arkadaşları ile hasret giderdi. Öğrencilerden Sümeyye Altınok, uzaktan eğitim sürecinde arkadaşlarıyla yan yana gelemediğini ve özlediğini belirterek, "Okulumu, öğretmenimi özlemiştim. Uzaktan eğitimde öğretmenimi de fazla göremiyorum. Yüz yüze eğitim daha güzel" dedi.

Yozgat Valisi Ziya Polat ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı da okula ziyarette bulundu. Vali Polat, öğrencilerin okullarını, okulların da öğrencileri özlediğini belirterek, "Umarım bu süreci de en iyi şekilde koronavirüs tedbirlerine uyarak atlatırız ve 1 Mart'ta da ikinci kademeyi açarız. İlerleyen zamanda da tüm öğrencilerimizi okullarda görürüz. Tedbirlerimize uyarsak çocuklarımız en kısa zamanda okullarıyla buluşacaktır" dedi. 

Son dakika haberleri | Yozgat'ta köy okullarında yüz yüze eğitim heyecanı
Son dakika haberleri | Yozgat'ta köy okullarında yüz yüze eğitim heyecanı
Son dakika haberleri | Yozgat'ta köy okullarında yüz yüze eğitim heyecanı
Son dakika haberleri | Yozgat'ta köy okullarında yüz yüze eğitim heyecanı
Son dakika haberleri | Yozgat'ta köy okullarında yüz yüze eğitim heyecanı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun GÖKÇEOĞLU

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