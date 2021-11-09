Son dakika haber! Yozgat'ta DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

YOZGAT (İHA) - Yozgat'ta Deaş operasyonu: 4 gözaltı

YOZGAT - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 4 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sorgun'da şafak vakti 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu belirlenen yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada, 1 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi. Şüpheliler, jandarmadaki sorgunun ardından adliyeye sevk edilecek.