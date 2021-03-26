Son dakika haberleri: Yöresel yemekler yarışacak

Gelen son dakika haberine göre Kütahya Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Haftası'nda, ana temasında Kütahya'nın yöresel yemeklerinin yer aldığı yarışma düzenleyecek.

Kütahya Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Haftası'nda, ana temasında Kütahya'nın yöresel yemeklerinin yer aldığı yarışma düzenleyecek.

Başkanlığını, Kütahyalı ünlü şef Ahmet Yalçınkaya'nın yaptığı Best Chef İstanbul Derneği, yönetim kurulu üyeleri Şef Hakan Kurt, Şef Ali Kemal Aydemir, Şef Deniz Aydemir ve Kütahya Devlet Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Ali İhsan Uysal ile birlikte, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ı makamında ziyaret ettiler.

30 Ağustos Zafer Haftası'nda, Best Chef İstanbul Derneği ve Kütahya Belediyesi'nin birlikte düzenleyeceği yemek yarışmasında, Kütahya'nın yöresel yemekleri yer alacak. Yarışmada, lise öğrencileri, üniversite öğrencileri, ev hanımları ve profesyonel aşçıların katılabilecekleri kategoriler yer alacak.

Derneğin başkanlığını yapan Kütahyalı şef Ahmet Yalçınkaya, Kütahya yöresinin yemeklerinin ve Kütahya'nın tanıtılması adına böyle bir proje ile yola çıktıklarını söyledi.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ın yarışma projesine olumlu baktığını ve destek verdiğini ifade eden Şef Yalçınkaya, Kütahya'nın gün yüzüne çıkmamış birçok lezzetinin olduğunu ifade etti.

Başkan Işık, yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kütahya yöresine ait yemeklerle yapılacak yarışmanın, Kütahya'nın tanıtımına katkı sağlayacağını ifade etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı