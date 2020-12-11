Yolun ortasında bayılan kadın için her geçen akıl verdi! Polis, tepki gösterdi

Esenyurt'ta yolda yürürken birden düşerek bayılan kadın için polis devreye girdi. 112 ekibi beklenirken yoldan geçen herkesin kadın için ne yapılacağı konusunda akıl vermesi ancak kimsenin yaklaşıp bir şey yapmaması, polisin tepkisine neden oldu.