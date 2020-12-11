Yolun ortasında bayılan kadın için her geçen akıl verdi! Polis, tepki gösterdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yolun ortasında bayılan kadın için her geçen akıl verdi! Polis, tepki gösterdi

11.12.2020 09:39 | Son Güncelleme: 11.12.2020 10:09
Yolun ortasında bayılan kadın için her geçen akıl verdi! Polis, tepki gösterdi

Esenyurt'ta yolda yürürken birden düşerek bayılan kadın için polis devreye girdi. 112 ekibi beklenirken yoldan geçen herkesin kadın için ne yapılacağı konusunda akıl vermesi ancak kimsenin yaklaşıp bir şey yapmaması, polisin tepkisine neden oldu.

Esenyurt Meydanı'nda dün öğle saatlerinde yürüyen Yeter Çelik (38) birden yere yığıldı. Kadının bayıldığını gören bölgede görevli Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ekipleri onu kendisine getirmeye çalıştı. Ancak, sonuç alamadı.

HER GEÇEN AKIL VERDİ

Başının altına küçük yastık konulan kadını gören yoldan geçenler polise yan çevrilmesinden, nasıl uzatılması gerektiğine kadar çeşitli konularda önerilerde bulunmaya başladı.

Yolun ortasında bayılan kadın için her geçen akıl verdi! Polis, tepki gösterdi

"NE OLACAK BÖYLE?"

Bu önerilerin ardı kesilmeyince kadının başında bekleyen polis memuru "Allah, Allah… Her gelen akıl veriyor. Ne olacak böyle?" diye söylendi. Polisin haber vermesi üzerine gelen 112 görevlileri kadını sedye ile ambulansa alarak hastaneye götürdü.

Yolun ortasında bayılan kadın için her geçen akıl verdi! Polis, tepki gösterdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Aydınlatma sistemini eleştiren çevreciler nehir kenarındaki parka 'direkli tarla' diyerek, tepki gösterdi
Aydınlatma sistemini eleştiren çevreciler nehir kenarındaki parka "direkli tarla" diyerek, tepki gösterdi
Bakan Akar Türk Silahlı Kuvvetleri aleyhindeki sözlere ilişkin tepki gösterdi
Bakan Akar Türk Silahlı Kuvvetleri aleyhindeki sözlere ilişkin tepki gösterdi
Saatçi Muhammed ırkçılığa tepki gösterdi
Saatçi Muhammed ırkçılığa tepki gösterdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Akçay Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Ali Mahir Başarır Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ivana Sert Cem Yılmaz Haluk Bilginer Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Samatta Okan Buruk Fatih Terim Burak Yılmaz Kylian Mbappe
Tüm Haberler İlaç Pfizer Karabağ Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yolun ortasında bayılan kadın için her geçen akıl verdi! Polis, tepki gösterdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 10:10:07. #1.14#
title