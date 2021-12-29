Son dakika haberleri! Yılbaşı etkinliği hasta çocuklara moral oldu

SELÇUK, İZMİR (İHA) - Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yataklı Servisi'nde tedavi gören çocuklar için yılbaşı etkinliği düzenlendi.

Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri Başhekimliği ve bağışçımız Saffet Girgin'in katkılarıyla düzenlenen etkinlik çocuklarımıza güzel anlar yaşattı. Etkinliğe Başhekim Prof. Dr. Selçuk Yüksel, Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Erhan Uğurlu İş İnsanı Saffet Girgin, Başmüdür Murat Taşer, Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, öğretim üyeleri, hasta çocuklar ve aileleri katıldılar. Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Selçuk Yüksel, tedavisi süren çocuklar için bu tür etkinliklere her zaman önem verdiklerini, çocukların yüzlerini güldürmeyi sürdüreceklerini, bundan sonra yapılacak bu tür etkinliklere gereken desteği sağlayacaklarını ifade ederek, Saffet Girgin'in uzun süredir bu tür bağışları yaptığını ve adeta Çocuk Kliniğinde yatan hastaların manevi babası olduğunu söyledi. Hayırseverin hediyeleri için teşekkür etti. Tedavisi süren hasta çocuklarımız hayırseverimiz tarafından bağışlanan akülü arabaları, motorları ve hediyeleri görünce çok sevindiler.

Yapılan konuşmaların ardından, müzik eşliğinde çocuklar tarafından şarkılar söylendi, danslar edildi. Etkinlik serviste yatan çocuklar ve aileleri tarafından büyük ilgi ile izlendi. Etkinlik sonrasında çocuklara hediye dağıtımı yapıldı. - DENİZLİ