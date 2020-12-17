Son dakika haberleri! Yıkılan bahçe duvarının altında kalan kadın hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri! Yıkılan bahçe duvarının altında kalan kadın hayatını kaybetti

17.12.2020 17:00 | Son Güncelleme: 17.12.2020 17:04
Son dakika haberleri! Yıkılan bahçe duvarının altında kalan kadın hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre Samsun'da bahçe duvarının yıkılması sonucu altında kalarak yaralanan kadın tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da bahçe duvarının yıkılması sonucu altında kalarak yaralanan kadın tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Hasbahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Kaya ile eşi Emine Kaya (69) oturduğu evin bahçesinde temizlik yaparken bahçe duvarının yıkılması sonucu duvarın altında kalarak yaralandılar. Yaralı karı-koca Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan ve ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Emine Kaya, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Donald Trump Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ezgi Mola Serdar Ortaç Ayşegül Yıldız Farah Zeynep Abdullah
Spor Pierre Webo Çağdaş Atan Kylian Mbappe Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Milli İngiltere Fenerbahçe Türkiye Kupası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Yıkılan bahçe duvarının altında kalan kadın hayatını kaybetti | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 17:05:36. #1.14#
title