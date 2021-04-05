YEŞİLPINAR'DA POLİS MÜDAHALESİ

Montrö bildirisinin yankısı sürerken bir bildiri de eski vekillerden! 96 ismin imzası var

EYÜPSULTAN Yeşilpınar Mahallesi'nde kentsel dönüşüm için anlaştıkları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve KİPTAŞ'ın kendilerine adaletsiz bir sözleşmeyi dayattığını öne süren mahalle sakinleri elektrik, su ve doğalgazı kesmeye gelen görevlilere karşı koyunca polis müdahale etti.

EYÜPSULTAN Yeşilpınar Mahallesi'nde kentsel dönüşüm için anlaştıkları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve KİPTAŞ'ın kendilerine adaletsiz bir sözleşmeyi dayattığını öne süren mahalle sakinleri elektrik, su ve doğalgazı kesmeye gelen görevlilere karşı koyunca polis müdahale etti.

Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi sakinleri kentsel dönüşüm için anlaştıkları İBB ve KİPTAŞ'ın kendilerine adaletsiz bir sözleşmeyi dayattığını öne sürüyordu. Yıkım öncesi bugün olaylar çıktı. Elektrik, su ve doğalgazı kesmeye gelen belediye görevlilerine mahalle sakinleri karşı koydu. Mahalledeki yolu kapatan mahalle sakinleri, ekiplerin çalışmasına izin vermedi. Bunun üzerine polis müdahalede bulundu. Polis, biber gazı sıkarak mahalle sakinlerini uzaklaştırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı