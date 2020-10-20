Son dakika haberleri... Yeni Malatyaspor'un en yaşlı taraftarı Fadime Çınar, koronavirüsten öldü
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Son dakika haberleri... Yeni Malatyaspor'un en yaşlı taraftarı Fadime Çınar, koronavirüsten öldü

20.10.2020 19:49 | Son Güncelleme: 20.10.2020 19:53
Son dakika haberleri... Yeni Malatyaspor'un en yaşlı taraftarı Fadime Çınar, koronavirüsten öldü

Son dakika gelişmesine göre MALATYA'da yaşayan ve Yeni Malatyaspor'un en yaşlı taraftarı olarak bilinen Fadime Çınar (93), koronavirüsten yaşamını yitirdi.

MALATYA'da yaşayan ve Yeni Malatyaspor'un en yaşlı taraftarı olarak bilinen Fadime Çınar (93), koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Yeni Malatyaspor'un en yaşlı taraftarı olarak bilinen Fadime Çınar 10 Ekim'de koronavirüs testi pozitif çıktı. Durumu ağırlaşan Çınar, Hastanede tedaviye alındı. Çınar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Sarı-siyahlı takımın en yaşlı taraftarı olan Çınar'ın ölüm haberini alan Yeni Malatyaspor Kulübü üzüntülerini dile getirerek, "Koronavirüs ile mücadele eden renklere aşık taraftarımız, tribünlerimizin Fadime ninesi, Fadime Çınar'ın vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyoruz" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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