- Yemen'in yeni hükümeti Suudi Arabistan'da yemin etti

- Yemen'in yeni hükümeti Suudi Arabistan'da yemin etti Yemen'in yeni hükümeti, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yemin etti.

- Yemen'in yeni hükümeti Suudi Arabistan'da yemin etti

RİYAD - Yemen'in yeni hükümeti, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yemin etti.

Yeni Yemen hükümeti, Yemen Cumhurbaşkanı Abdu Rabbu Mansour Hadi'nin önünde yemin etti. Muin Abdulmelik başkanlığındaki yeni hükümetin 24 bakandan kurulduğu açıklandı. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılan yemin töreninin Aden'de gerçekleştirilmesi beklenirken, dün Riyad'da yapılmasına karar verildi. Yemen basını, hükümette Güney Geçiş Konseyi'nin üyelerinin de bulunduğunu belirtti.

Öte yandan, Yemen'de GGK ve meşru hükümet arasında 5 Kasım 2019'da Riyad Anlaşması imzalamıştı. Yeni Yemen hükümetinin Riyad Anlaşması çerçevesinde kurulduğu ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Hadi yönetimi, ülkeyi koalisyon güçlerinin Husilere karşı operasyon başlattığı 2015 yılından beri Riyad'dan yönetiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ERRUMEYM