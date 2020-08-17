Son dakika haberleri! Yeğeni ve komşusunu silahla öldüren, iki kişiyi yaralayan zanlı jandarmaya teslim oldu (2)
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Son dakika haberleri! Yeğeni ve komşusunu silahla öldüren, iki kişiyi yaralayan zanlı jandarmaya teslim oldu (2)

Son dakika haberlerine göre Antalya'nın Aksu ilçesinde yeğeni ve komşusunu silahla öldüren, iki kişiyi yaralayan zanlı jandarmaya teslim oldu.

17.08.2020 16:38 | Son Güncelleme: 17.08.2020 16:52

Antalya'nın Aksu ilçesinde yeğeni ve komşusunu silahla öldüren, iki kişiyi yaralayan zanlı jandarmaya teslim oldu.

Yurtpınar Mahallesi'nde İsmail Y, henüz belirlenemeyen nedenle kavga ettiği yeğeni İsmail Y'yi silahla vurarak öldürdü.

Zanlının çevredekilere ateş açması sonucu 2 kişi yaralandı.

İsmail Y, komşusu Veli Uyan'ı da öldürdükten sonra kaçtı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İsmail Y. kısa süre sonra Aksu Jandarma Komutanlığına teslim oldu.

Jandarma ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

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Son dakika haberleri! Yeğeni ve komşusunu silahla öldüren, iki kişiyi yaralayan zanlı jandarmaya teslim oldu (2)

Kaynak: AA

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