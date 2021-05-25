Yasak aşk kavgası kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı
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Yasak aşk kavgası kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Gökten Ceylan - Haberler | 3. Sayfa

Yasak aşk kavgası kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı Karısıyla ilişkisi olduğu şahısla boş arazide karşılaşınca kan aktı Afyonkarahisar'da 25 yaşındaki şahıs karısıyla ilişkisi olduğunu öne sürdüğü kişiyle boş arazide karşılaşınca kan aktı.

Yasak aşk kavgası kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı

Karısıyla ilişkisi olduğu şahısla boş arazide karşılaşınca kan aktı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da 25 yaşındaki şahıs karısıyla ilişkisi olduğunu öne sürdüğü kişiyle boş arazide karşılaşınca kan aktı. İkili arasında yaşanan arbede esnasında tüfekten çıkan saçmalarla vurulan ve yasak gönül ilişkisi içerisinde olduğu iddia edilen şahıs hayatını kaybederken diğer şahıs ise yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Sülümenli beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmet D., karısıyla ilişkisi olduğunu öne sürdüğü Çağrı K., ile beldedeki boş arazide karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşünce İsmet D., aracından aldığı av tüfeği ile Çağrı K.'ye ateş etmek istediği sırada ikili arasında arbede yaşandı. Bu sırada av tüfeğinin ateş alması ile Çağrı K., göğsünden, İsmet D., ise bacağından vuruldu. Olayı haber alan Çağrı K.'nin yakınları bölgeye gelerek şahsı kendi araçları ile Çobanlar Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ancak Çağrı K., burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Olayda bacağından vurulan İsmet D., ise çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye gelen 112 Acil servis ambulansı ile üniversite hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sonrası bölgeye gelen jandarma ekipleri ise detaylı bir inceleme yaptı. Ekiplerin özellikle şahısların araçlarını didik didik aramaları dikkatlerden kaçmadı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Yasak aşk kavgası kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı
Yasak aşk kavgası kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı
Yasak aşk kavgası kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı
Yasak aşk kavgası kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı
Yasak aşk kavgası kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökten Ceylan

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