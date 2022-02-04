Son dakika haberleri! Yangında yaralanan Dursun Efe de öldü

SAKARYA (DHA) - SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu çıkan yangında ölen Nehir Eski'nin (11) yaralanan kardeşi Dursun Efe Eski (8) de 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Adapazarı ilçesi, Evrenköy Mahallesi, 341. Sokak'ta oturan Nuray Eski, 20 Ocak günü engelli çocukları Nehir ile Dursun Efe uyuduktan sonra alt kattaki kayınvalidesinin evine indi. Bir süre sonra kardeşlerin yanındaki elektrikli ısıtıcı, yatağın üzerine düştü. Alevler, kısa sürede odayı sardı. Durumu fark edip üst kata çıkan Nuray Eski, çocuklarını kurtarmaya çalıştığı sırada dumandan etkilendi. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekiplerince evden çıkarılan çocuklara sağlık ekipleri müdahale etti. Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kardeşlerden Nehir Eski, yaşamını yitirdi. Dursun Efe Eski ise ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne buradan da İstanbul'daki Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.Dursun Efe de dün 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Dursun Efe'nin cenazesi, bugün Evrenköy Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verilecek.