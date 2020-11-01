Son dakika haberleri... Yangında çöken çatı enkazının altında kalan yaşlı adam öldü
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Son dakika haberleri... Yangında çöken çatı enkazının altında kalan yaşlı adam öldü

01.11.2020 23:00 | Son Güncelleme: 01.11.2020 23:04
Son dakika haberleri... Yangında çöken çatı enkazının altında kalan yaşlı adam öldü

Son dakika gelişmesine göre KONYA'nın Seydişehir ilçesinde tek katlı müstakil bir evde çıkan yangında, çatının çökmesiyle enkaz altında kalan Cafer Taşdelen (87) yaşamını yitirdi.

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde tek katlı müstakil bir evde çıkan yangında, çatının çökmesiyle enkaz altında kalan Cafer Taşdelen (87) yaşamını yitirdi. 

Karacaören Mahallesi'nde Cafer Taşdelen'in yalnız yaşadığı altı ahır olan tek katlı müstakil evde saat 20.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler hızla evi sardı. Durumu fark eden çevredekiler itfaiyeye haber verdi. Alevlerin sıçrama ihtimaline karşı yandaki ev de tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu söndürüldü. Eve giren ekipler, enkaz altında kalan Cafer Taşdelen'in cansız bedeniyle karşılaştı. Enkaz altından çıkartılan Taşdelen'in cesedi otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal da olay yerine gelip, incelemede bulundu. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor. 


Son dakika haberleri... Yangında çöken çatı enkazının altında kalan yaşlı adam öldü
Son dakika haberleri... Yangında çöken çatı enkazının altında kalan yaşlı adam öldü
Son dakika haberleri... Yangında çöken çatı enkazının altında kalan yaşlı adam öldü
Son dakika haberleri... Yangında çöken çatı enkazının altında kalan yaşlı adam öldü
Son dakika haberleri... Yangında çöken çatı enkazının altında kalan yaşlı adam öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar Coşkun

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