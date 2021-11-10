Son dakika haberleri | YANGIN ÇIKAN EV KÜLE DÖNDÜ

MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde bir evde çıkan yangın, maddi hasara neden oldu.

İlçeye bağlı Sebil Mahallesi'nde Ahmet Şen'e ait evde gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, ekipler küle dönen evde arama yaptı. Evde kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.