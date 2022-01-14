Son dakika haberleri: Yalova'da temizlik kamyonunun çarptığı kız çocuğu hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika haberleri: Yalova'da temizlik kamyonunun çarptığı kız çocuğu hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Yalova'da temizlik kamyonunun çarptığı kız çocuğu hayatını kaybetti
AA / Alirıza Sözbir - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Yalova'da temizlik kamyonunun çarptığı 9 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

YALOVA (AA) - Yalova'da temizlik kamyonunun çarptığı 9 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Okula gitmek için yola çıkan Müfettiş Hamdi Girgin İlkokulu öğrencisi Aysel Koçan'a, Çağdaş Sokak'tan geçtiği sırada belediyeye ait temizlik kamyonu çarptı.

Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kamyon şoförü T.G, polis tarafından gözaltına alındı.

AA / Alirıza Sözbir - Son Dakika Haberleri

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