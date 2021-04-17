Son dakika haberleri... Yalova'da kumar operasyonu

Son dakika haberler... YALOVA'nın Çiftlikköy ilçesinde polisin düzenlediği kumar operasyonunda 6 kişi suçüstü yakalandı, 22 gram esrar ve 2 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

YALOVA'nın Çiftlikköy ilçesinde polisin düzenlediği kumar operasyonunda 6 kişi suçüstü yakalandı, 22 gram esrar ve 2 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Çiftlikköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde kumar ve Covid-19 tedbirlerine aykırı davranan kişilere yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında Sahil Mahallesi'ndeki bir dairede kumar oynatıldığı bilgisini aldı. Alınan arama kararıyla girilen evde, 6 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı. Ayrıca evde yapılan aramalarda 22 gram esrar, 2 kilo kaçak tütün ve 4 deste iskambil kağıdı ele geçirildi. 6 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilere kumar oynatmak, uyuşturucu kullanmak ve kaçakçılıktan adli işlem yapılırken, kurallara uymadıkları gerekçesiyle toplamda 25 bin 580 lira para cezası kesildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Recep CAN