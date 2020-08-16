Son dakika haberleri... Yahyalı'da trafik kazası: 2 ölü, 2 ağır yaralı
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Son dakika haberleri... Yahyalı'da trafik kazası: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi: Yahyalı'da trafik kazası: 2 ölü, 2 ağır yaralı Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen araçta bulunan iki kişi hayatını kaybederken iki kişi de yaralandı.

16.08.2020 14:19 | Son Güncelleme: 16.08.2020 14:23

Yahyalı'da trafik kazası: 2 ölü, 2 ağır yaralı

KAYSERİ - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen araçta bulunan iki kişi hayatını kaybederken iki kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Yahyalı yolu İlyaslı Mahallesi girişinde meydana gelen kazada 38 J 0948 plakalı otomobil ile 81 EH 225 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada Akif Karabulut'un kullandığı 38 J 0948 plakalı otomobil hurda yığınına döndü. Kazada Melek Karabulut ile Aşık Karabulut hayatını kaybederken, Ravza Karabulut ve Ali Kemanioğlu ağır yaralandı.

Yaralılar yapılan ihbar sonrasında Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, aracın gaz tankının yerinden çıkması nedeniyle jandarma ekipleri ile itfaiye ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

Yetkililer, kaza ile ilgili olarak işlem başlattı.

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Son dakika haberleri... Yahyalı'da trafik kazası: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Kaynak: İHA

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