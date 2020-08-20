Son dakika haberleri: Vücudunda cam kesileri ile evinde ölü bulunan kadın ile ilgili detaylar ortaya çıktı
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Son dakika haberleri: Vücudunda cam kesileri ile evinde ölü bulunan kadın ile ilgili detaylar ortaya çıktı

Son dakika haberi: Vücudunda cam kesileri ile evinde ölü bulunan kadın ile ilgili detaylar ortaya çıktı İzmir'in Bornova ilçesinde, vücudunda cam kesileri olan bir kadın, evde ölü bulundu.

20.08.2020 18:18 | Son Güncelleme: 20.08.2020 18:33

Vücudunda cam kesileri ile evinde ölü bulunan kadın ile ilgili detaylar ortaya çıktı

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde, vücudunda cam kesileri olan bir kadın, evde ölü bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahsın 400 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay gece saatlerinde Barbaros Mahallesi 5218 sokakta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre Serkan D. isimli bir şahısla sosyal medya üzerinden tanışan Ceyda Yüksel, şahsın evine geldi. Birlikte alkol aldıkları ileri sürülen ikili, bir süre sonra bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Daha sonra evden cam kırılma sesi duyan komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ceyda Yüksel'in vücudunda cam kesilerinden dolayı hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz kadının kolunun da kopma noktasına geldiği öğrenildi.

Olayı gerçekleştirdiği düşünülen Serkan D. isimli şahıs İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan Serkan D.'nin yapılan ilk alkol testinde 400 promil alkollü olduğu belirlendi. Zanlının ilk ifadesinde, Ceyda Yüksel ile sosyal medya üzerinden tanıştıklarını ve olayın gerçekleştiği akşam bir eğlence mekanında alkol aldıktan sonra eve geçtiklerini söylediği öğrenildi. Öte yandan zanlının olayın nasıl gerçekleştiğiyle ilgili bir şey hatırlamadığını, ve sebebini bilmediği bir tartışmadan dolayı Ceyda Yüksel'in camın üzerine düşmüş olabileceğini söylediği aktarıldı. Ayrıca şüphelinin Ceyda Yüksel'in yaralanmasının ardından 112 Acil Servis ekiplerine kendisinin haber verdiği söylediği bildirildi. Zanlının tam ifadesinin aşırı alkollü olması sebebiyle alınamadığı ve şüphelinin kendisine gelmesinin ardından ifadesinin alınacağı ve adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Öte yandan şüphelinin Ceyda Yüksel'i ittirmiş olabileceği üzerinde duran polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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Son dakika haberleri: Vücudunda cam kesileri ile evinde ölü bulunan kadın ile ilgili detaylar ortaya çıktı

Kaynak: İHA

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