Son dakika haberleri! Villa bahçesindeki yangında alevler arasında kalan köpeği vatandaşlar kurtardı Son dakika haberine göre Villa bahçesindeki yangında alevler arasında kalan köpeği vatandaşlar kurtardıAntalya'nın Döşemealtı ilçesinde bir villanın bahçesinde çıkan yangında alevler arasında kalan köpek, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Villa bahçesindeki yangında alevler arasında kalan köpeği vatandaşlar kurtardı Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bir villanın bahçesinde çıkan yangında alevler arasında kalan köpek, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Yangın, saat 11.30 sularında, Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan villanın bahçesinde çıktı. Enerji nakil hattının kopan telinin üzerlerine düştüğü palmiye ağaçları alev aldı. Yangını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Bu sırada villanın bahçesinden köpek sesi geldiği duyuldu. Vatandaşlar hemen bahçeye girerek, yangının ortasında kalan köpeği kurtardı. Palmiyelerden düşen yanan dallar nedeniyle yaralanan köpeğe suyla müdahale edildi. Gelen itfaiye ekiplerince yangın, kontrol altına alınarak, söndürüldü. Kaynak: DHA