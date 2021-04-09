Son dakika haberleri... (VİDEO GRAFİK) - Nil Nehri'nde baraj tansiyonu yükseliyor
Anadolu Ajansı / Ferhan Kanca - Haberler | Güncel
Son dakika habere göre GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Grafik animasyon Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında siyasi krize yol açan Hedasi Barajı'na ilişkin müzakerelerin sonuçsuz kalmasından ötürü bölgedeki tansiyon yeniden yükselmeye başladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Grafik animasyon Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında siyasi krize yol açan Hedasi Barajı'na ilişkin müzakerelerin sonuçsuz kalmasından ötürü bölgedeki tansiyon yeniden yükselmeye başladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhan Kanca