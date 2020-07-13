Son dakika haberleri... VAN Kedinin kıstırdığı fare ile oyunu kamerada Son dakika gelişmesine göre Kedinin kıstırdığı fare ile oyunu kameradaVAN'ın Erciş ilçesinde bir evin bahçesinde kedinin, kıstırdığı fare ile oyunu cep telefonuyla görüntülendi.

Kedinin kıstırdığı fare ile oyunu kamerada

VAN'ın Erciş ilçesinde bir evin bahçesinde kedinin, kıstırdığı fare ile oyunu cep telefonuyla görüntülendi.

Erciş ilçesi Alkanat Mahallesi'nde oturan 3 çocuk babası Sinan Keleş (45), evinin bahçesinde kedinin bir fareyi duvar dibinde kıstırdığını gördü. Kedi, fare ile bir süre oynadı. Bir süre sonra bir fırsatını bulan fare, kaçıp deliğe girdi. Keleş, kedinin fare ile oynadığı anları, cep telefonuyla kaydetti. Keleş'in paylaştığı görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü. Olayın akıllara çizgi film karakterleri Tom ve Jerry'i getirdiğini belirten Sinan Keleş, "2 dakikalık bir görüntü çektim. Bu durum hem benim hem de çocuklarımın ilgisini çekti" dedi.

Kaynak: DHA