Son dakika haberleri... Van'da PKK'nın antitank-roketatar mühimmatı ele geçirildi
09.12.2020 09:12 | Son Güncelleme: 09.12.2020 09:16
Son dakika gündem haberine göre VAN'ın Gürpınar ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 10 adet RPG-7 antitank- roketatar mühimmatı ele geçirildi.
VAN'ın Gürpınar ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 10 adet RPG-7 antitank- roketatar mühimmatı ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürpınar ilçesine kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde teröristlere ait 10 adet RPG-7 antitank roketatar mühimmatı gele geçirilirken, bölgedeki operasyonlar da devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ