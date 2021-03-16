Son dakika haberleri | Van'da, 2 İran uyruklunun midesinden 103 kapsül metamfetamin çıktı
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Son dakika haberleri | Van'da, 2 İran uyruklunun midesinden 103 kapsül metamfetamin çıktı

16.03.2021 10:59 | Son Güncelleme: 16.03.2021 11:06
Son dakika haberleri | Van'da, 2 İran uyruklunun midesinden 103 kapsül metamfetamin çıktı

Son dakika haberi... VAN'dan İzmir'e gitmek için Ferit Melen Havalimanı'na gelen 2 İran uyruklu, polis ekiplerince şüpheyle durduruldu.

VAN'dan İzmir'e gitmek için Ferit Melen Havalimanı'na gelen 2 İran uyruklu, polis ekiplerince şüpheyle durduruldu. Üst araması sonrası iç muayene için hastaneye sevk edilen 2 kişinin midesinde, 103 kapsül halinde 920 gram metamfetamin tespit edildi.

?İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van'dan İzmir'e gitmek için Ferit Melen Havalimanı'na gelen İran uyruklu 2 kişiyi şüphe üzerine durdurdu. Üzerlerinde arama yapılan ve uçağa binmeleri engellenen 2 şüpheli, iç beden muayene yapılması için hastaneye sevk edildi. Muayenede şüphelilerin midelerinde, 103 kapsül halinde 920 gram metamfetamin tespit edildi. Gözaltına alınan 2 İran uyruklu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 


Son dakika haberleri | Van'da, 2 İran uyruklunun midesinden 103 kapsül metamfetamin çıktı
Son dakika haberleri | Van'da, 2 İran uyruklunun midesinden 103 kapsül metamfetamin çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Orhan AŞAN

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